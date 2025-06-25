«На чужой козе в рай»: режиссер мульта «Летучий корабль» камня на камне не оставил от «провального и бездарного» ремейка с Добронравовым

Музыкальное фэнтези «Летучий корабль», ремейк легендарного советского мультфильма, собрал в прокате более 1,15 млрд рублей при бюджете около 750 млн — формально успех. Но в глазах классиков отечественной анимации это, скорее, тревожный симптом.

Режиссер и мультипликатор Гарри Бардин, автор множества культовых короткометражек, высказался предельно резко. В интервью НСН он назвал происходящее «топтанием на старых могилах» и призвал современных кинематографистов «искать свою дорогу».

По его словам, пересъемки классики не приносят ни новых смыслов, ни художественной ценности.

«Сняли полнометражный игровой фильм “Летучий корабль”, и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше. Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое», — заявил он.

Бардин считает, что попытки «подняться» на чужом успехе — тупиковый путь, который не дает профессии развиваться. По его мнению, заимствование сюжета и образов из прежних эпох превращается в дешевую стратегию.

А ведь впереди — новый виток перезапусков. На Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что НТВ, «Союзмультфильм» и компания «Темп» объединятся для создания игрового фильма «Ну, погоди!». Он выйдет в прокат в 2028 году. Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн уже обещает, что фильм покажет «уважение к первоисточнику», а опыт с «Летучим кораблем» якобы доказывает: зритель этого ждет.

Зрители, ждете?