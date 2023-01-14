На чужбине осталась совсем одна: где сейчас Шиманская, которую любил весь СССР

Марина Шиманская полюбилась зрителям из-за роли в комедии «Берегите женщин». Артистка сразу же влюбила в себя миллионы фанатов, но уже спустя несколько лет неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что во время работы над фильмом Виктора Макарова и Александра Полынникова она познакомилась с литовским коллегой Альгисом Арлаускасом. Влюбленные стали мужем и женой, а в 90-х, когда в киноиндустрии наступил кризис, решили переехать в Испанию, где у Арлаускаса был дом, доставшийся ему от деда.

В новой стране супруги открыли киношколу, в которой оба преподавали, и занимались воспитанием детей. Однако в 2013 году артист неожиданно разорвал отношения с Шиманской, оставив ее в чужой стране совершенно одну.

Развод стал большим ударом для звезды экрана. Долгое время она не могла прийти в себя и продолжала жить в Испании практически без друзей и знакомых, концентрируясь лишь на работе.

«Это такой ужасный момент, когда ты живешь свою жизнь и понимаешь, что она мертвая», — признавалась артистка в одном из ток-шоу.

Сейчас Шиманская продолжает преподавать актерское мастерство вместе со своим уже бывшим мужем и изредка появляется в кино и сериалах. Например, именно она исполнила роль Наины Ельциной в британском сериале «Корона».