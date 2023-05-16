На что живет семья оставшегося без средств Костомарова: вы будете удивлены

Именитый фигурист Роман Костомаров почти полгода пребывает в больнице. Спортсмен едва не ушел на тот свет, а ведь все началось с обычной простуды. У Костомарова развилась пневмония, а затем — гангрена. Фигуристу пришлось сделать операцию по частичной ампутации стоп. Теперь 46-летнему Роману предстоит длительная реабилитация.

Супруга Костомарова, фигуристка Оксана Домнина, вынуждена одна заниматься детьми. Она разрывается между домом и уходом за мужем, поэтому работать ей некогда. Чета могла бы уже давно оказаться на грани бедности. Но ответственность за семью Костомарова взял на себя, к удивлению многих, его коллега Илья Авербух.

Хореограф финансово помогает Роману и его супруге. Также Авербух организовал тур в поддержку Костомарова. Изначально в нем должны были участвовать и сам спортсмен, и его супруга, но сейчас об этом не идет и речи. По словам журналистов «Комсомольской правды», поклонники и коллеги фигуриста снимают видео, где желают ему выздоровления, а затем все ролики отправляют Роману.