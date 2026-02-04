Оповещения от Киноафиши
На что угрохали такие деньги? 12 самых дорогих сериалов всех времён

4 февраля 2026 18:40
Сериалы больше не бедные родственники большого кино – теперь они сами диктуют правила игры.

Было время, когда сериал – это что-то скромное: детектив на три копейки или ситком про соседей. А сейчас? Драконы размером с самолёт, целые королевства в компьютерной графике и актёры с гонорарами как у голливудских звёзд. Студии вбухивают в один сезон столько денег, сколько раньше хватило бы на десяток фильмов. Мы собрали 12 самых дорогих сериалов в истории – и некоторые суммы вас точно удивят.

Удивлены, что "Дом Дракона" только на шестом месте? А ведь там бюджет – под 200 миллионов за сезон! Но конкуренты оказались ещё прожорливее.

Абсолютный рекордсмен – "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon. Первый сезон обошёлся в 715 миллионов долларов. Это не опечатка – почти три четверти миллиарда. Для сравнения: за права на вселенную Толкина Amazon заплатил вдвое меньше. Казалось бы, за такие деньги можно снять шедевр на века. Но фанаты встретили сериал прохладно: мол, красиво, но душа не та. Деньги, как выяснилось, не всё решают.

А вот "Игра престолов", которую многие считают эталоном дорогого ТВ, в нашем списке заняла скромное место. Первые сезоны вообще снимали на относительно небольшие деньги – раскочегарились только к финалу.

Какой вывод? Большой бюджет – не гарантия успеха. Иногда скромный сериал цепляет сильнее, чем вся эта дорогущая CGI-ная красота.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
