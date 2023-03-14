На что российская семья спустила выигранный миллион долларов: вы будете в шоке

Принято считать, что баснословный выигрыш в лотерее может сделать человека счастливым до конца жизни. Но, как показывает практика, это далеко не так.

Эта история произошла в 2001 году. Безработная семейная пара из Уфы выиграла в лотерею «Бинго-шоу». Мухаметзяновы стали обладателями 29 миллионов рублей — сумма по тем временам сумасшедшая. Однако эти деньги не принесли паре долгожданного счастья.

Первое время Надежда и Рустэм долго отмечали это радостное событие. Когда Мухаметзяновы, наконец, пришли в себя, то решили вложиться в недвижимость. Они приобрели квартиру премиум-класса в центре Уфы, а также купили жилье двум сыновьям. Остальные деньги Надежда и Рустэм потратили на выпивку.

Через пять лет после выигрыша от баснословного состояния почти ничего не осталось. Надежда вскоре скончалась, а Рустэм стал жить с сыновьями. Никто из них не работает — семья живет на деньги от аренды когда-то купленных квартир. Сегодня Мухаметзяновы ни с кем не общаются и почти не выходят на улицу.