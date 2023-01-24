На что решился пойти Карл III ради короны: обычному пенсионеру такое не под силу

Принц Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III, не раз становился объектом для едких насмешек. Все потому, что монарху пришлось ждать своей очереди на престол целых 70 лет. Как бы там ни было, ради восхождения на трон старший сын Елизаветы II оказался готов буквально на все.

Впереди Карла III ждет официальная церемония коронации, запланированная на начало мая этого года. В Сеть утекли некоторые подробности будущего мероприятия — некоторые из них могут шокировать любого.

Ради короны 74-летнему Карлу III предстоит такое, что обычному пенсионеру точно не под силу. Великобритания будет приветствовать нового короля на протяжении трех дней. Но поражает публику вовсе не это.

«Карла нарядят, поставят в центре, заставят вертеться на все четыре стороны света, а затем вручат меч и посадят на трон», — удивилась в новой публикации своего ЖЖ известный блогер Лена Миро.

Также она задалась вопросом о том, будут ли присутствовать на мероприятии оскандалившийся принц Гарри и его жена Меган Маркл. Отметим, что пока официальной информации на этот счет в СМИ не поступало.