На что пошла Немоляева ради счастья сына: не каждая согласится на такое
Терпение артистки не знает границ.
Светлана Немоляева имеет огромное влияние на своего единственного сына Александра. Если бы не звезда «Служебного романа», то ее наследник давно остался бы у разбитого корыта.
Больше 30 лет назад Александр женился на своей возлюбленной Алине. Пара оказывалась на грани развода, и все из-за непростого и ветреного характера главы семейства.
Прежде в СМИ горячо обсуждалась интрижка артиста с коллегой по цеху — Амалией Мордвиной. Актриса даже развелась с мужем, чтобы быть вместе со своим любовником, но тут в дело вмешалась его мать.
На такое пошла бы не каждая женщина, но Немоляева встала на сторону невестки и настояла на том, чтобы Александр сохранил свою семью. Вдобавок к этому она добилась того, чтобы коварная разлучница покинула труппу «Ленкома».
И это далеко не единственный случай, когда артист мог лишиться любимой жены. Немоляева призналась, что всегда чувствует, когда ее сын ходит по грани, и в такие моменты берет бразды правления.
«Держу руку на пульсе», — заметила она в беседе с «Экспресс газетой».