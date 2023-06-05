На что пошла Немоляева ради счастья сына: не каждая согласится на такое

Светлана Немоляева имеет огромное влияние на своего единственного сына Александра. Если бы не звезда «Служебного романа», то ее наследник давно остался бы у разбитого корыта.

Больше 30 лет назад Александр женился на своей возлюбленной Алине. Пара оказывалась на грани развода, и все из-за непростого и ветреного характера главы семейства.

Прежде в СМИ горячо обсуждалась интрижка артиста с коллегой по цеху — Амалией Мордвиной. Актриса даже развелась с мужем, чтобы быть вместе со своим любовником, но тут в дело вмешалась его мать.

На такое пошла бы не каждая женщина, но Немоляева встала на сторону невестки и настояла на том, чтобы Александр сохранил свою семью. Вдобавок к этому она добилась того, чтобы коварная разлучница покинула труппу «Ленкома».

И это далеко не единственный случай, когда артист мог лишиться любимой жены. Немоляева призналась, что всегда чувствует, когда ее сын ходит по грани, и в такие моменты берет бразды правления.