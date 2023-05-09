На что пошла Марина Ладынина ради денег: поступок повергнет в шок

Актриса Марина Ладынина была одной из любимиц Сталина. Зрителям она известна по картинам «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки». Но уже с середины 60-х актриса перестала сниматься в кино и начала вести отшельнический образ жизни.

Она никогда не жила богато, а однажды ради денег Ладыниной пришлось пойти на радикальный шаг. Она искромсала свою дорогую шубу, чтобы помочь близкому человеку. Вот как это произошло. Актриса хотела купить своему сыну Андрею однокомнатную квартиру, но средств катастрофически не хватало. Ладынина решила пожертвовать самой дорогой вещью своего гардероба — роскошной каракулевой шубой. Артистка разрезала ее на воротнички и продала их в комиссионке.

Ладыниной удалось выручить внушительную сумму, которой хватило на покупку однокомнатной квартиры. Когда Андрей стал режиссером и разбогател, то вернул матери все деньги до последней копейки. Об этом рассказала переводчица и подруга Ладыниной Рогнеда Яценко в интервью «Экспресс газете ».