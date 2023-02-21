На что пошла британка ради конкурса красоты: 28 лет никто на такое не решался

Несколько месяцев назад в Англии состоялся очередной конкурс красоты, который проводится с 1994 года. Совершенно неожиданно, но это мероприятие вошло в историю, потому что одна из участниц поразила публику своей вопиющей выходкой.

Отличившейся конкурсанткой стала Мелисса Рауф, которая решила побороться со стереотипами о красоте. Дело в том, что девушка категорически отказалась от косметики. Она предстала перед судьями и публикой в естественном виде, тем самым выделившись из толпы.

Мелиссе даже удалось выйти в финал, после чего многие прочили ей победу в конкурсе. Однако пальма первенства досталась более консервативной Джессике Гейген, которая не видит ничего предосудительного в макияже, в отличие от Рауф.

Впрочем, конкурс прославил Мелиссу за пределами родины. Ее поступок вызвал много споров и дискуссий в Сети, ведь за все 28 лет существования конкурса никто не «выкидывал» ничего подобного. В реальной жизни Рауф тоже не пользуется косметикой, ведь она и так считает себя привлекательной.