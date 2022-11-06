На что пошел Митяй из «Сватов» ради роли: экстремально омолодился на глазах

Актер Николай Добрынин может похвастаться десятками ролей в театре и кино. Но многие зрители и сейчас помнят его как Митяя из «Сватов». Добрынин сыграл настолько обаятельного персонажа, что заслужил народную любовь. Его герой даже получил собственный проект «Байки Митяя», поскольку фанатам так не хотелось расставаться с ним.

Добрынин не скрывал, что роль перевернула его жизнь. У него появились поклонники, которые узнавали его на улице и называли Митяем. А продюсеры и режиссеры все чаще стали предлагать ему значимые роли в своих проектах, зная о его работоспособности и самоотверженности. Эти качества он продемонстрировал при подготовке к съемкам в телесериале «Орлова и Александров» в 2015 году, где ему доверили образ Леонида Утесова.

Режиссер ленты Анатолий Чижиков позже вспоминал, что Добрынин ознакомился со сценарием и реальной историей и пришел к выводу, что его персонаж должен выглядеть намного моложе. Чтобы добиться нужного эффекта, актер лег под нож и согласился на блефаропластику. Хирурги избавили его от возрастных мешков под глазами и подтянули веки, пишет «Комсомольская правда ».