На что пошел Иван Ильич из «Пиратов XX века» ради роли: потребовалась пластика

У актера Петра Вельяминова была невероятная судьба. Будущая звезда имел дворянские корни, а в 16 лет был арестован по обвинению в участии в антисоветской организации. Вельяминов провел 9 лет в лагерях, но вернувшись, сумел построить успешную актерскую карьеру.

На своем пути Петр Вельяминов встречал множество препятствий – и дело не только в мрачном прошлом. Однажды знаменитая актриса Любовь Орлова отказалась сниматься с Вельяминовым в шпионском фильме «Скворец и Лира», потому что ей не понравились его уши. Орлова дала коллеге адрес своего пластического хирурга – и Петр Вельяминов сделал операцию, результатом которой осталась довольна и Орлова, и он сам.