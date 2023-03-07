На что пошел Евгений Леонов ради народа: сегодня на такое мало кто отважится

Популярность и повышенное внимание общественности могут сыграть с артистом злую шутку. Порой знаменитости начинают зазнаваться, и даже преданные фанаты от них отворачиваются. Но для добродушного Евгения Леонова всесоюзная слава не стала проклятием.

Актер, известный своими комедийными ролями, старался и в обычной жизни не давать прохода унынию. Кроме того, он мог поднять настроение даже незнакомому человеку. А однажды его юмор действительно помог нуждающимся людям.

Будучи настоящей звездой советского кинематографа, он вместе с Георгием Данелией посетил больницу. При виде актера пациенты не могли сдержать улыбки, а его шутки вызывали громкий смех. Оказалось, что такая искренняя радость хорошо влияет и на сердце. Поэтому врач почти сразу попросил Леонова зайти в реанимацию и женское отделение.

К сожалению, сегодня не каждый популярный артист осмелится пройти по палатам с больными людьми, поскольку пандемия ковида оставила после себя множество ограничений.