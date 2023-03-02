На что пошел Басилашвили ради роли: поступок повергнет вас в шок

Одной из самых ярких ролей Олега Басилашвили стал музыкант Платон Рябинин в картине «Вокзал на двоих», который был несправедливо осужден. Зрители и критики остались в восторге от игры талантливого артиста, но мало кто из них знал, как именно он готовился к такой необычной роли.

Как оказалось, чтобы максимально достоверно перевоплотиться в заключенного, Басилашвили и сам провел целый месяц в колонии. При этом артист не просто сидел в тюрьме, но и брал своеобразный мастер-класс у местного авторитета Онофренкова, который научил его особенностям жизни в заключении.

Басилашвили был так благодарен своему наставнику, что не упустил возможности поблагодарить его в фильме. Так, фразу «Онофренков, кончай!», в эпизоде, когда его экранная жена в исполнении Людмилы Гурченко будит его, можно считать данью уважения тюремному авторитету.