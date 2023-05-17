На что отважился Вицин ради красавицы: выходка Труса шокирует любого

Георгий Вицин, известный многим как Трус из троицы Гайдая, не считался эталонным красавцем, и за ним не бегали толпы поклонниц. Поэтому актер особенно ценил любые проявления женского внимания. Как-то на этом чувстве сыграл один режиссер.

Во время съемок картины «Она вас любит» Вицина уговаривали промчаться по реке на водных лыжах. Но актер категорически не хотел сниматься в опасной сцене и попросил дублера. Тогда режиссер пошел на изощренную хитрость.

Он написал Вицину письмо от имени некой девушки Клавы, которая восхищалась Георгием Михайловичем, его талантом и смелостью. «Поклонница» знала, что ему предстоят сцены на водных лыжах и сообщила, что приедет на съемки понаблюдать за бесстрашным актером.

Впечатленный Вицин был вдохновлен этим письмом. Уже на следующий день он вовсю рассекал водную гладь на радость «красавице Клаве». Было сделано много удачных дублей, которые смонтировали и включили в фильм.

Впрочем, Вицин раскусил обман. После окончания съемок актер подошел к режиссеру и сказал, что имя Клаве могли бы придумать и покрасивее.