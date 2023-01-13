На что идут ради баснословного приза: конкурс красоты для верблюдов повергнет в шок

Конкурсы красоты — мероприятие не для слабонервных, особенно когда участниками выступают верблюды. Такое «шоу» регулярно проводится в Саудовской Аравии и стало частью национальной культуры.

На конкурс прибывают кандидаты из самых разных стран. Какие достоинства оцениваются особенно высоко? Красавцами считаются верблюды с длинной губой, свисающей вниз, крупным носом и красивым горбом. Победитель получает сумасшедшие деньги — 65 миллионов долларов.

Ради такого впечатляющего приза заводчики готовы на любые трюки и ухищрения. Самое распространенное жульничество — накачивание верблюжьих губ ботоксом и коллагеном. Также хозяева нередко вытягивают определенные части тела животных, чтобы подогнать их под параметры красоты.

Год назад пришлось дисквалифицировать аж 40 верблюдов. У 27 были деформированы части тела, у остальных обнаружили ботокс. Заводчикам пришлось заплатить штраф за свой обман, как пишет «Экспресс газета».