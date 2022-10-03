На что готова пойти Татьяна Васильева ради «легких» денег: такого не ожидал никто

Татьяна Васильева долгие годы является одной из самых успешных и востребованных актрис России. Она принимает участие в многонациональных спектаклях, а на телевидении регулярно выходят ее новые проекты. Как оказалось, заработанных актерской профессией денег ей не хватает, поэтому Васильева нашла новый способ заработка.

Именно ради денег Васильева начала участвовать в популярных ток-шоу. Как призналась сама артистка, единственное, что заставило ее оказаться в студии, — это возможность заработать. При этом деньги артистка собирается потратить не только на себя.

«Я заинтересована зарабатывать. В данном случае на квартиру внукам», — рассказывает артистка в беседе с «Комсомольской правдой ».

По словам знаменитости, в итоге ей удалось заработать миллион рублей, благодаря которому она смогла помочь наследникам и обеспечить их жильем.