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На бывшего жены Стаса Михайлова больно смотреть: время его не пощадило

31 марта 2023 20:15
На бывшего жены Стаса Михайлова больно смотреть: время его не пощадило

Превратился в другого человека.
 

Стас Михайлов считает свою супругу Инну эталоном женственности и красоты. Но несколько лет назад она не могла и мечтать о подобном отношении к себе.

Первым мужем Инны Михайловой стал футболист Андрей Канчельскис, от которого она родила сына и дочь. Они перебрались в Англию после того, как супруг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Однако со временем отношения Инны и Андрея становились все холоднее. Жена сидела с детьми, а муж пропадал на сборах. В начале нулевых чета вернулась на родину. Они жили в Москве, а затем Канчельскису пришлось уехать в Самару, но Инна за ним не последовала. Футболист почуял вкус свободы и воспользовался моментом. До Инны начали доходить слухи о его похождениях, что стало поводом для развода.

За последние годы Андрей изменился до неузнаваемости. Из симпатичного подтянутого мужчины он превратился в располневшего седовласого старика. Теперь он не вызывает былого восхищения, ведь от сексуального красавчика остались одни воспоминания. Канчельскис стал тренером футбольной команды и живет в роскошном особняке в Подмосковье. После расставания с Инной он так и не женился. На бывшего жены Стаса Михайлова больно смотреть: время его не пощадило

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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