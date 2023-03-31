На бывшего жены Стаса Михайлова больно смотреть: время его не пощадило

Стас Михайлов считает свою супругу Инну эталоном женственности и красоты. Но несколько лет назад она не могла и мечтать о подобном отношении к себе.

Первым мужем Инны Михайловой стал футболист Андрей Канчельскис, от которого она родила сына и дочь. Они перебрались в Англию после того, как супруг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Однако со временем отношения Инны и Андрея становились все холоднее. Жена сидела с детьми, а муж пропадал на сборах. В начале нулевых чета вернулась на родину. Они жили в Москве, а затем Канчельскису пришлось уехать в Самару, но Инна за ним не последовала. Футболист почуял вкус свободы и воспользовался моментом. До Инны начали доходить слухи о его похождениях, что стало поводом для развода.

За последние годы Андрей изменился до неузнаваемости. Из симпатичного подтянутого мужчины он превратился в располневшего седовласого старика. Теперь он не вызывает былого восхищения, ведь от сексуального красавчика остались одни воспоминания. Канчельскис стал тренером футбольной команды и живет в роскошном особняке в Подмосковье. После расставания с Инной он так и не женился.