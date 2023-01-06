«На Бузову стала смахивать»: россияне опешили при виде Солнца из «Дома-2»

Ольга Николаева прославилась в середине 2000-х, когда приняла участие в шоу «Дом-2». В течение четырех лет знаменитость пыталась найти свою любовь на проекте, где привлекала внимание не только ярким характером, но и необычной внешностью, над которой постоянно экспериментировала. И, как оказалось, любовь к смене стиля до сих пор осталась у Николаевой.

Так, звезда социальных сетей регулярно меняет прически. Она появляется то с короткими, то с длинными волосами и не ограничивает себя одним цветов. Недавно же она стала пепельной блондинкой и примерила аккуратную круглую оправу очков, что шокировало ее фанатов.

По мнению пользователей Сети, Николаева в новом образе стала похожа на свою коллегу по проекту — Ольгу Бузову. Фанаты уверены, что из-за одинаковых причесок даже черты лица знаменитостей выглядит очень похожими.

«На Бузову стала смахивать», «Ты ли это... не узнала», — делятся мнением пользователи Сети.

Николаева при этом никак не отреагировала на неожиданное сравнение. В своих публикациях она старается не вспоминать жизнь на проекте и никак не комментирует других участников.