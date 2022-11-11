На «будущем» поставила крест: такого позора не ждали даже от Бузовой

Ольге Бузовой не привыкать удивлять публику своими глубокими мыслями. Но на этот раз певица и телеведущая смогла превзойти саму себя.

В рамках одной из программ на RU.TV звезду попросили назвать три главных достижения в жизни. Исполнительница, недолго думая, выдала: «Красная диплом». Также в социальных сетях она опубликовала фото документа, написав под ним следующее: «Вот он, мой родненький. Как я старалась, чтобы его получить. И у моих детей тоже будет».

Вот только произвести должное впечатление на интернет-пользователей экс-ведущей «Дома-2» не удалось. Напротив, знаменитость подняли на смех, заметив, что ее «красная диплома» служит очередным доказательством того, что она вовсе не «дурочка».

Кроме того, в Сети пожалели еще не родившихся детей Бузовой, заметив, что та уже поставила крест на их будущем. Были и такие, кто предположил, что теледива попросту «купит медали» своим наследникам. «Денег-то полно», — подытожил один из комментаторов.