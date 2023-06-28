На брошенного в приюте внука Натальи Фатеевой сегодня молятся все актеры: причина обескуражит

Одна из первых красавиц советского кино Наталья Фатеева в личной жизни была строгой и авторитарной. Когда она узнала, что ее дочь Наташа беременна от 19-летнего Максима, сына кинооператора Михаила Коропцова, актриса категорически велела отдать малыша в дом малютки. Девушка не смогла противостоять решению матери и подписала отказ от новорожденного.

Против актрисы пошел ее старший сын, Владимир. Он нашел отца малыша через общих знакомых. Оказалось, Максим на момент рождения ребенка служил в армии. Воспитание внука взяли на себя Михаил Коропцов и его жена Татьяна. Они забрали малыша из приюта и дали ему свою фамилию.

Сегодня Евгений Коропцов — взрослый мужчина. Он окончил ВГИК и пошел по стопам своего деда, став кинооператором. Сегодня на него молятся все артисты, ведь от того, как их снимет Евгений, зависит их успех.