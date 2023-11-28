На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США

В последний раз зрители видели Данилу Багрова на больших экранах в 2000 году, когда Алексей Балабанов представил картину «Брат 2». В конце фильма главный герой возвращается на родину, однако на этом, как уверены самые внимательные зрители, история Багрова не кончилась.

Так, в следующий раз, как пишут авторы Дзен-канала «Это база», встречают в картине самого Сергея Бодрова «Сестры». Из эпизодического появления становится понятно, что, вернувшись в страну, он разобрался с Белкиным и смог преуспеть, открыв, вероятнее всего, успешный бизнес.

После этого Данила вновь возвращается в США, судя по сюжету компьютерной игры «Брат 2: Обратно в Америку». Там он спасает брата и возвращается вместе с ним в Россию. А жизнь любимого миллионами героя обрывается в Кармадонском ущелье Северной Осетии из-за схода ледника. И тело Багрова, согласно комиксам «Брат. 25 лет», находят и перевозят в Санкт-Петербург. И попрощаться с ним приходят Немец и уже пожилая Даша-Мерилин.