На бойфренда 150-килограммовой модели без слез не взглянешь (фото)

То, что противоположности притягиваются, миру известно давно. Но эта пара способна удивить тех, кто видел в этой жизни все.

Модель «плюс-сайз» Алекс Аспазия прославилась на волне бодипозитива. Ее рост составляет 180 см, а вес — 150 кг. Но девушка ничуть не стесняется своих внушительных габаритов и откровенно демонстрирует свое аппетитное тело в соцсетях.

Лишний вес не помешал Алекс устроить и личную жизнь. Ее избранник — совершенно обычный парень худощавого телосложения. На фоне огромной возлюбленной он выглядит почти как тощий гном. Но никого из них это не смущает, ведь по их глазам видно, как они счастливы вместе.

Подписчики Аспазии не сдержали своих чувств, наблюдая за таким диссонансом: «Она его раздавит!», «Вы выглядите смехотворно». Алекс же не принимает обидные комментарии близко к сердцу. Она прекрасно понимает, что ее габариты не препятствие для настоящей любви. Модель старается убедить своих подписчиц, что комплексы — это навязанные обществом установки, от которых надо избавляться.