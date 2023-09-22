На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь

Многие люди страдают от фобий, и знаменитости не исключение. Лариса Долина не раз признавалась, что боится высоты. Но каких масштабов достигает ее страх, публика даже не догадывалась. Об этом рассказал саксофонист Игорь Бутман.

Музыкант сообщил, что однажды вместе с певицей отправился на гастроли. Погодные условия подвели артистов: во время перелета началась снежная буря. Самолет находился на высоте семь тысяч метров и не мог призмелиться.

Страшно было всем, но больше всего — Ларисе Александровне. На шоу «Команда» от Kion Бутман рассказал, что вокалистка принялась кричать изо всех сил. Пассажиры в салоне смогли оценить весь диапазон артистки. Женщина вцепилась в кресло, казалось, она собственными руками пытается удержать самолет. К счастью, все обошлось благополучно. Но этот полет Долина точно не забудет.