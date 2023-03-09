На берегу океана нашли бутылку с посланием: содержание разрывает душу

Летом 2019 года группа сборщиков водорослей вышла в очередной рейс у побережья Тихого океана. В его водах они нашли пластиковую емкость с письмом, датированным ноябрем 2003 года.

Послание, которое за 16 лет преодолело 11 тысяч километров, оказалось полной сожаления и раскаяния поэмой, в которой сын просил прощения у матери за свое высокомерие и признавался ей в любви.

«Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, — сетовал неизвестный. — Я высокомерный сын, который не умеет быть благодарным».

Поиски автора письма так и не дали результата, хотя многие участники расследования сожалели, что мама не увидела послание и не узнала о раскаянии своего ребенка.

Любопытные находки выбрасывает на берег часто, но далеко не у всех содержание настолько трогательное. На днях в Пенсильвании нашли послание, датированное 1973 годом. Несмотря на его прозаический характер (счет за аренду кемпинга и пожелания от родственников), директор парка, где была сделана находка, надеется найти владельца или его близких.

Самым старым посланием в бутылке считается записка 1887 года, найденная в таре из-под виски в полу дома в Шотландии. Ее авторами были плотники Джеймс Ричи и Джон Грив. Как сказано в послании, они постелили пол, но виски не пили.