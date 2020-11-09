На берегу моря: Агата Муцениеце показала смелое топлес-фото в соцсетях

На днях Агата Муцениеце отправилась с друзьями в Крым, чтобы провести время с пользой и полюбоваться красотами российской природы. Актриса решила не просто лежать у моря, а рванула в горы, чтобы максимально прокачать свое тело.

А недавно, после тяжелого дня восхождения, Агата направилась с подругой Ольгой на пляж. Об этом она рассказала подписчикам в сториз в своем микроблоге.

Девушки решили немного пошалить и вышли на каменистый берег топлес. Они повернулись к камере спиной, показав обнаженные спины. Знаменитости подняли руки вверх и наслаждались закатом. По всей видимости, в это время на пляже никого не было, раз подруги решились на такой смелый эксперимент.

Также Агата поделилась с поклонниками фото, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в черном белье. Она сфотографировалась у зеркала и подписала кадр лаконично: «Поход в горы укрепляет не только дух, но и тело».

Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы. «Как женщину красит развод!», «Хорошая фигура, молодец!», «Фигура — огонь!», «Отличная фигура и естественная красота. Тем более у мамы двоих деток. Так держать!», «Потрясающая и невероятная», «Красивая фигура без фильтров», «Какая же ты сочная», «Когда развелась», — высказались фолловеры.