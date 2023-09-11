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«На бабу-ягу похожа»: в Сети обсуждают фото Долиной без макияжа

11 сентября 2023 20:30
«На бабу-ягу похожа»: в Сети обсуждают фото Долиной без макияжа

Звезде снова досталось от хейтеров.

Лариса Долина умело пользуется ретушью и фильтрами, поэтому на фотографиях в социальных сетях выглядит как Анна Хилькевич. Но скрыть свою настоящую внешность — это слишком сложная для медийной персоны задача. Народную артистку застали врасплох и сдали с потрохами сотрудники ее же команды.

В Сети появилось видео, где певицу поздравляют с 68-летием. Ролик записан на борту самолета. В путешествии именинница отказалась от макияжа, поэтому принимала поздравления «во всей красе». Это тот редкий случай, когда народ увидел исполнительницу такой, какая она есть: закрыть лицо большим букетом белых роз не получилось.

Интернет-пользователи охотно прошлись по внешности знаменитости, хотя та очень как не любит слушать колкие замечания хейтеров.

«На бабу-ягу похожа», «Даже фильтры уже не справляются — все равно лицо в морщинах», «А что у нее с волосами?» — злословят подписчики Ларисы Александровны, жесткий ответ от которой наверняка скоро подоспеет.

«На бабу-ягу похожа»: в Сети обсуждают фото Долиной без макияжа
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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