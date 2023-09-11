«На бабу-ягу похожа»: в Сети обсуждают фото Долиной без макияжа

Лариса Долина умело пользуется ретушью и фильтрами, поэтому на фотографиях в социальных сетях выглядит как Анна Хилькевич. Но скрыть свою настоящую внешность — это слишком сложная для медийной персоны задача. Народную артистку застали врасплох и сдали с потрохами сотрудники ее же команды.

В Сети появилось видео, где певицу поздравляют с 68-летием. Ролик записан на борту самолета. В путешествии именинница отказалась от макияжа, поэтому принимала поздравления «во всей красе». Это тот редкий случай, когда народ увидел исполнительницу такой, какая она есть: закрыть лицо большим букетом белых роз не получилось.

Интернет-пользователи охотно прошлись по внешности знаменитости, хотя та очень как не любит слушать колкие замечания хейтеров.