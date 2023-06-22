«На бабку похожа»: Боярскую публично оплевали после возвращения на экраны

Елизавета Боярская столкнулась с волной критики из-за нового сезона проекта «Великая». На экране артистка перевоплотилась в императрицу Екатерину, заменив в этой роли Юлию Снигирь.

Так, действие второго сезона развернется в период с 1763 по 1773 годы. Как признавалась Боярская, ради этой роли они изучила множество исторических книг, а также ориентировалась на игру своей коллеги Снигирь, которая блистала в первом сезоне.

Фанаты же не оценили самоотверженность супруги Максима Матвеева. Обсуждая трейлер сериала, они раскритиковали и саму Боярскую, и ее игру. По их мнению, артистка совершенно не похожа на Екатерину, Снигирь справлялась с ролью намного лучше, а весь сериал выглядит пародией на исторические проекты.

«На бабку какую-то похожа», «Они снимают и играют этот позор, а стыдно мне», «Какой кошмар. Худшей актрисы на эту роль и представить нельзя», — уверены зрители.

Также многие отметили, что после столь долгого перерыва Боярской нужно было выбрать другой проект. Артистке нужно было ориентироваться на развлекательный сериал и не соглашаться на такую сложную роль.