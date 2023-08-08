На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной

Актриса Анна Якунина может похвастаться не только успешной карьерой, но и полнейшим благополучием в личной жизни. Хотя ее первый брак с Сергеем Стегайловым оказался неудачным, во второй раз актриса выиграла джекпот. Ее супруг Алексей Свирид оказался не только красавцем, но и романтиком.

Анна познакомилась с мужем после одного из спектаклей. Алексей, инженер по образованию, был далек от творческого круга. Но, однажды увидев артистку на сцене, он не пропускал ни одного ее спектакля.

Набравшись смелости, он подошел к ней познакомиться с огромным букетом роз, и Анна сразу поняла, что именно такой мужчина нужен ей в жизни.

Когда Анна ушла от первого мужа, Алексей сам приехал за ней и забрал вместе со старшей дочерью Анастасией. В браке у пары родилась еще одна дочка — Мария. До сих пор Анна и Алексей счастливы в браке. Даже многочисленные романы, которые приписывают актрисе, не смогли пошатнуть их отношения. Когда рядом такой мужчина, Якунина не посмотрит ни на Максима Аверина, ни на кого-либо другого.