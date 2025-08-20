На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

Имена у этих кинолент похожи, так что постарайтесь не запутаться.

Среди разнообразия советского кинематографа есть немало фильмов, в названиях которых так или иначе упоминается утро. И в этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этом пласте.

Вам предстоит узнать фильмы всего по одному кадру — и это не всегда будут самые очевидные и нашумевшие работы. Где-то придется включить ассоциативное мышление, а где-то — просто поднапрячь память.

Не переживайте, если какие-то названия сразу не придут в голову. Главное — получить удовольствие от процесса или даже открыть для себя старую добрую картину, которую захочется пересмотреть вечером.

Готовы проверить свою память и кругозор? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: Всего 300 тысяч зрителей за год: 3 фильма СССР, провалившихся в прокате — последний сочли «чернухой», а вот №1 хвалят