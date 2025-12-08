В декабре 2025 года в кинотеатры выходит третья часть легендарной саги Джеймса Кэмерона – «Аватар: Пламя и пепел». Фильм прибывает на большие экраны с технологическими чудесами и кассовыми ожиданиями.

По предварительным данным, его бюджет составил свыше 400 миллионов долларов, что делает его ещё более дорогим, чем первая (около $237 млн) и вторая (около $350 млн) части. Гарантируют ли такие масштабы кассовый триумф? Давайте разбираться.

Сколько нужно заработать «Аватару-3»?

Основная финансовая цель «Пламени и пепла» – не просто окупить свой рекордный бюджет, но и повторить или превзойти феноменальные сборы предшественников. Оригинальный «Аватар» (2009) до сих пор остаётся самым кассовым фильмом в истории с $2.92 млрд в мировом прокате. Сиквел «Путь воды» (2022) подтвердил мощь франшизы, заняв третье место в общем рейтинге с $2.32 млрд.

Таким образом, новая часть должна будет заработать минимум $2.3-2.5 миллиарда, чтобы считаться безусловным успехом, продолжающим традицию. Для этого фильму, как отмечают аналитики, необходимо быть блокбастером для всех четырёх зрительских квадрантов (мужчины и женщины, младше и старше 25 лет) в первую очередь. Только после этого можно говорить о рекордах.

Сможет ли лента превзойти предыдущие части?

Перед «Аватаром-3» стоит двойная задача: покорить зрителей и не допустить эффекта «ну, это мы уже не раз видели», особенно в глазах критиков и киноакадемиков. В 2010 году первый «Аватар» потряс мир и получил 9 номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм». В 2023 году «Путь воды», при всей своей технической мощи, взял лишь одну статуэтку (за лучшие визуальные эффекты) из четырёх номинаций. Посыл был ясен: впечатляюще, но магия уже знакома.

Главная проблема третьей части – не качество (Кэмерон редко снимает что-то менее чем технически гениальное), а новизна. Академики, особенно в эпоху преференциального голосования, тяготеют к фильмам, которые олицетворяют культурный момент или художественный прорыв. Прося их в третий раз восхититься Пандорой, Кэмерон борется с их естественным желанием поддержать то, что кажется актуальным или культурно значимым сейчас.

Исторически Академия сдержанно относится к сиквелам. Лишь 10 из них номинировались на «Оскар» как лучший фильм, и только два – «Крёстный отец 2» (1974) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) – побеждали.

Что говорят критики?

Для триумфа «Пламени и пепла» должно сложиться несколько факторов: и культурный резонанс, и эмоциональный отклик, и в конце концов рекламная кампания. Но пока кажется, что у фильма есть все шансы на успех, если взглянуть на рецензии критиков, уже ознакомившихся с картиной, на Rotten Tomatoes:

«Джеймс Кэмерон сделал это снова! "Аватар: Gkfvz и пепел" – это нечто, от чего отвисает челюсть с первой до последней минуты», – Дориан Паркс, Geeks of Color.

«"Аватар: Огонь и пепел" – это ошеломляющее достижение кинематографа и в целом феноменальный фильм», – Джаз Танкей, Variety.

«Даже на третьем фильме у Джеймса Кэмерона всё ещё есть та самая магия, которая делает эпическое зрелище эмоционально значимым», – Кортни Ховард, Variety.

«Уже вышло три фильма, а я до сих пор не могу прийти в себя от того, насколько волшебны киноленты "Аватар"... "Пламя и пепел" ощущается как настоящий аттракцион», – Перри Немирофф, Collider.

Итог

Впрочем, главный вопрос для студии – это всё же не «Оскары», а касса. И здесь у третьего «Аватара», вероятно, есть все шансы: беспрецедентный бюджет, доверие аудитории, наработанное десятилетиями, и репутация Кэмерона как создателя визуальных чудес.

На'ви говорят: «Я тебя вижу». А увидит ли мир в «Аватаре 3» нового рекордсмена по сборам – узнаем уже в ближайшие месяцы.

