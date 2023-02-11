На 20 лет моложе оригинала: обомлеете, увидев русскую копию Анджелины Джоли

Многие женщины готовы продать душу дьяволу за сходство с Анджелиной Джоли. Между тем россиянке Регине Кова не нужно прибегать к столь кардинальным мерам — модель и без того оказалась копией голливудской звезды.

В свое время снимок, на котором она держит журнал с Джоли на обложке, наделал немало шума в Сети. За поразительное сходство интернет-пользователи тут же окрестили уроженку Хабаровска русской Анджелиной Джоли. Пожалуй, единственное различие между ними — это возраст. Кова на 20 лет моложе экс-супруги Брэда Питта.

Регина уверяет, что ее красота — подарок природы. Однако в то, что она не обращалась к пластическим хирургам, верят не все. Чтобы доказать это, Кова опубликовала свои фото в юности, но попала впросак.

Хейтеры заметили, что раньше губы «двойника» Джоли не были такими пухлыми, как сейчас. Также многие обратили внимание на изменившуюся форму лица и скулы Регины, в результате чего пришли к выводу о том, что она прибегла к контурной пластике.