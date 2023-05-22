На 140-килограммовую модель стыдно смотреть: все дело в откровенном платье

Пышнотелые дамы вызывают у общества смешанные чувства. Но таких девушек не останавливает шквал критики, ведь благодаря своему весу они строят карьеру.

140-килограммовая модель Оливия Мессина совсем не стесняется своих необъятных форм. Она облачается в супероткровенные наряды, которые подчеркивают ее габариты. Оливия обожает прозрачные платья, мини-юбки, топики и обтягивающие вещи. По словам Мессины, мужчины без ума от ее пышных форм и неуемной сексуальности.

Чтобы удерживать всеобщее внимание, модель надевает очень эпатажные наряды. Недавно она предстала в просвечивающем платье с переливами. Под ним у Оливии было только черное нижнее белье, которое виднелось сквозь наряд.

Пикантный образ смутил ее поклонников, и вместо комплиментов Мессина получила шквал критики. Вот что написали подписчики эпатажной модели: «Это уже пошлость», «У нее все видно», «Куда она собралась в таком виде?», «Я хочу забыть об этом наряде как можно скорее».