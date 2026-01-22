«На 10 лет опережает Голливуд»: иностранцы нашли «лучший российский фильм из всех» — даже «9 роту» так не нахваливали

Шли смотреть из интереса к съемкам, а в итоге втянулись.

Российский фильм «Вызов», снятый режиссером Климом Шипенко, неожиданно получил теплый прием у иностранной аудитории. Причем речь идет не о фестивальной публике, а об обычных зрителях, которые, как признаются сами, обычно относятся к российскому кино без особого энтузиазма.

Почему к картине такой интерес

«Вызов» вошел в историю как первый полнометражный художественный фильм, снятый в космосе профессиональной командой. Часть сцен создавали прямо на борту Международной космической станции, а орбитальный этап занял две недели.

Премьера прошла 12 апреля 2023 года, в кинотеатрах фильм появился 20 апреля. Бюджет составил около 900 миллионов рублей, а сборы превысили 2 млрд. Большая часть россиян фильм сочла удачным: на «Кинопоиске» рейтинг — 7,9.

По сюжету космонавт Олег Богданов получает тяжелую травму во время выхода в открытый космос. Врачи на Земле понимают: возвращение смертельно опасно, операцию придется делать прямо на станции.

В центр событий попадает торакальный хирург Евгения Беляева — профессионал, у которого и на Земле хватает личных драм.

Как реагирует зарубежная аудитория

Иностранные зрители отмечают, что фильм неожиданно смотрится легко и не кажется затянутым. Особое впечатление производит подлинность происходящего: реальный старт «Союза» с Байконура, настоящие космонавты в кадре и невероятная физика невесомости. Многие подчеркивают, что это не фантастика, а именно драма, где космос — рабочая среда.

Да, у зрителей есть вопросы к медицинским деталям и отдельным рискованным решениям персонажей. Но даже критики сходятся в одном: визуальная точность, плавное сочетание земных сцен, графики и съемок на орбите создают эффект полного присутствия. Персонажи выглядят живыми, а история — убедительной.

С точки зрения визуальных эффектов, качества актерской игры и сценария этот фильм как минимум на 10 лет опережает Голливуд.

Единственным (российским) фильмом, который я счел более чем достойным просмотра, была "Девятая рота". Я пошел смотреть этот фильм из любопытства, и должен сказать, что это был, безусловно, лучший российский фильм из всех, что я когда-либо смотрел, — пишут иностранцы.

Итог зарубежных отзывов звучит почти одинаково: даже те, кто обычно не жалует российское кино, называют «Вызов» лучшим отечественным фильмом из увиденных и признают — это шаг не только для кино, но и для всей космической культуры в кино.

