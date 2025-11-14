Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

14 ноября 2025 09:54
«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

У проекта нет громких имен и дорогой раскрутки.

Расписание Netflix забито громкими осенними премьерами, но стриминг не останавливается и предлагает еще одну бомбу. Семисерийная криминальная драма «Плохое влияние» всего за пару недель после релиза ревратилась в один из самых громких хитов платформы. Сериал штурмует рейтинги так, будто ей и не нужно время на раскрутку.

Проект ворвался на третье место глобального топа Netflix, собрав 4 000 000 просмотров. Он также стал №1 в девяти странах и вошел в топ-10 сразу в 45 странах. Для мини-сериала без громких имен — результат почти нереальный.

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

Актуальная тема

«Плохое влияние» легко отличить от документалки с похожим названием: это художественный мини-сериал, а не расследование. История здесь остросоциальная: мать, пытающаяся свести концы с концами, ввязывается в теневой бизнес вместе с инфлюенсеркой, продающей фейковые люксовые сумки. И понеслось: криминальная схема, давление соцсетей, опасная зависимость от блестящих «брендовых» иллюзий.

Сериал из Южной Африки демонстрирует виды Йоханнесбурга, и неожиданно точно попадает в болевые точки современного западного мира: культ роскоши, гонка за видимостью успеха, прибыль «с нулевого доверия».

Именно смесь узнаваемых тем и криминальной интриги и делает «Плохое влияние» универсальным хитом. Зрители в США, Ямайке, Кении, Германии или Турции реагируют одинаково.

Это шоу на 10 баллов из 10! Несмотря на то, что это обычная (как я предполагаю) афера, сюжетная линия креативна и увлекательна.

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

Мне так понравился этот сериал, что я посмотрела его целиком за выходные. Отличный актерский состав и сюжет, в котором почти нет скучных моментов.

И это не тот триллер, где приходится щуриться от жестокости. Наоборот, сериал называют «легким на восприятие», но при этом невероятно цепляющим. Семь серий по 45–50 минут смотрятся залпом, а химия между двумя главными героинями заставляет к ним привязаться. Берите на заметку.

Ранее мы писали: 29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

Фото: Кадры из сериала «Плохое влияние»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше