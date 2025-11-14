«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

Расписание Netflix забито громкими осенними премьерами, но стриминг не останавливается и предлагает еще одну бомбу. Семисерийная криминальная драма «Плохое влияние» всего за пару недель после релиза ревратилась в один из самых громких хитов платформы. Сериал штурмует рейтинги так, будто ей и не нужно время на раскрутку.

Проект ворвался на третье место глобального топа Netflix, собрав 4 000 000 просмотров. Он также стал №1 в девяти странах и вошел в топ-10 сразу в 45 странах. Для мини-сериала без громких имен — результат почти нереальный.

Актуальная тема

«Плохое влияние» легко отличить от документалки с похожим названием: это художественный мини-сериал, а не расследование. История здесь остросоциальная: мать, пытающаяся свести концы с концами, ввязывается в теневой бизнес вместе с инфлюенсеркой, продающей фейковые люксовые сумки. И понеслось: криминальная схема, давление соцсетей, опасная зависимость от блестящих «брендовых» иллюзий.

Сериал из Южной Африки демонстрирует виды Йоханнесбурга, и неожиданно точно попадает в болевые точки современного западного мира: культ роскоши, гонка за видимостью успеха, прибыль «с нулевого доверия».

Именно смесь узнаваемых тем и криминальной интриги и делает «Плохое влияние» универсальным хитом. Зрители в США, Ямайке, Кении, Германии или Турции реагируют одинаково.

Это шоу на 10 баллов из 10! Несмотря на то, что это обычная (как я предполагаю) афера, сюжетная линия креативна и увлекательна.

Мне так понравился этот сериал, что я посмотрела его целиком за выходные. Отличный актерский состав и сюжет, в котором почти нет скучных моментов.

И это не тот триллер, где приходится щуриться от жестокости. Наоборот, сериал называют «легким на восприятие», но при этом невероятно цепляющим. Семь серий по 45–50 минут смотрятся залпом, а химия между двумя главными героинями заставляет к ним привязаться. Берите на заметку.

