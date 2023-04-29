Мышцы «сдулись»: только взгляните на самого накачанного мальчика в мире сейчас

Джулиано Стро начал тренироваться в возрасте двух лет, а весь мир узнал о нем уже спустя три года. Юный спортсмен попал в «Книгу рекордов Гиннесса», и даже опытные бодибилдеры завидовали его физической подготовке. В течение нескольких лет Джулиано поражал публику своими рекордами, но в 2015 году неожиданно исчез с радаров.

Поклонники долгое время не догадывались, что заставило юношу стать затворником, а однажды его отец Юлиан, который контролировал тренировки сына, признался, что тот потерял интерес к публичности. Джулиано увлекся боксом, которому теперь посвящает все свободное время, и старается вести закрытый образ жизни.

На редких снимках Джулиано заметно, как он изменился за прошедшие годы. Как отмечают пользователи Сети, юноша «сдулся» и выглядит теперь как самый обычный подросток. Фанаты предполагают, что такие перемены могут быть связаны с травмой, которую Джулиано получил во время тренировок. Сам спортсмен при этом отмечает, что ближайшие годы он планирует посвятить боксу, а также образованию, и не упоминает ни о каких проблемах со здоровьем.