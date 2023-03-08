Мымре и не снилось: гляньте, на что сегодня простушки идут ради красоты

Свадебная церемония для каждой невесты несет в себе не только радость, но и переживания по поводу всего, что может пойти не по плану. Поэтому девушки так тщательно выбирают платье, ресторан и, конечно, праздничный макияж. С последней задачей будущим женам помогает справляться албанский визажист Арбер Бытыки.

Только с помощью косметики этот талантливый художник способен менять форму челюсти и носа, даже без использования филлеров он может зрительно увеличить губы своей клиентки. В социальных сетях молодой человек показывает, как благодаря искусству макияжа женщина с весьма непритягательной внешностью становится настоящей красавицей с выразительными чертами лица и безупречной кожей.

Ради такого волшебного преображения девушки готовы год ждать своей очереди, чтобы попасть к талантливому мастеру и во время свадебной церемонии выглядеть безупречно.