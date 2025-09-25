Меню
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)

25 сентября 2025 07:00
Честно отвечайте на 7 вопросов, чтобы мы смогли проанализировать ваш психо-портрет. 

«Служебный роман» — фильм-легенда, который мы пересматриваем на автомате, даже если случайно зацепили его по ТВ.

И всякий раз спорим: кем быть проще — серой мышью-Мымрой, которой всю жизнь попадались неправильные мужчины, или Олей Рыжковой, обжигающейся о коварного Самохвалова. Есть и те, чьей любимицей была секретарь Верочка. Для героини Лии Ахеджаковой сапоги и новые сплетни были важнее работы.

И вот вопрос: если бы вы оказались внутри этой киноклассики, кем бы вы стали — Мымрой с её любовь властью и скрытой ранимостью, Рыжковой с ее тягой к интриганам или другими героинями?

Пройдите тест и узнайте, кто вам ближе всего. А после сразу приступайте к другой викторине. Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит».

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
