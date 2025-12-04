Меню
Киноафиша Статьи Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп

4 декабря 2025 08:27
4 отечественных картины и лишь одна зарубежная.

Баста (Василий Вакуленко) оказался не только самым популярным российским артистом десятилетия по версии сервиса «Кион Музыка», но и ценителем кино, способным искренне переживать за героев экрана. В одном из интервью артист неожиданно признался:

«Я плачу, когда “Храброе сердце” смотрю, когда парень кричит “Freedom”. Второй фильм – “Любовь и голуби”. Третий – “Республика ШКИД” – я просто рыдаю, как собака. “У Курского вокзала…” – и все, у меня слезы пошли».

Позже в программе «Горячее кино» Баста дополнил список еще двумя любимыми картинами – «Облако‑рай» и «Окраина» Петра Луцика. Давайте разберемся, что же в этих фильмах вызывает у брутального гангста-рэпера такие нежные чувства

«Храброе сердце» (1995)

Эпическая лента Мела Гибсона о борьбе шотландского героя Уильяма Уоллеса за свободу стала для Басты настоящим эмоциональным потрясением. Кульминационный крик «Freedom!» для музыканта – символ несгибаемой воли.

Баста дважды упоминал этот фильм, что говорит о его особом месте в сердце артиста. Здесь сочетаются кровавая брутальность сражений и пронзительная человеческая уязвимость – сочетание, которое редко оставляет равнодушным.

«Любовь и голуби» (1984)

Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп

На контрасте с эпическим «Храбрым сердцем» – теплая, почти домашняя история о простых человеческих чувствах. Фильм Владимира Меньшова будто соткан из мелочей: деревенский быт, нелепые ссоры и безусловная любовь, которая переживает все бури.

Когда Василий возвращается к своим голубям и Наде, зритель вместе с Бастой плачет уже не от горя, а от счастья – потому что вера в простое и настоящее оказывается сильнее всего.

«Республика ШКИД» (1966)

Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп

История о трудных подростках и мудрых педагогах трогает Басту особенно глубоко. Фильм о перевоспитании стал гимном детской свободе и праву быть собой.

Слезы здесь – не жалость, а восхищение силой духа, способной расцвести даже в самых суровых условиях. Неудивительно, что картина вызывает у артиста столь сильную реакцию.

«Облако‑рай» (1990)

Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп

Лирическая трагикомедия Николая Досталя рассказывает о простом парне, который ради минутной славы придумывает отъезд на Дальний Восток. Фильм балансирует между смешным и грустным, показывая хрупкость человеческих мечтаний.

Для Басты, как для художника, это, вероятно, история о том, как легко разрушить иллюзии – и как трудно найти настоящую цель.

«Окраина» (1998) Петра Луцика

Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп

Жесткая, почти притчевая картина о крестьянах, отправившихся в Москву мстить за землю. Фильм сочетает фольклорную поэтику с жесткой социальной сатирой.

На альбоме «Лакшери» (под псевдонимом Ноггано) можно даже найти скит «Окраина» с монологом оттуда, начинающимся с:

«Неправильный у истории ход. Шло все не хорошо, а вышло и вовсе плохо».

Очевидно, фильм резонирует с его собственным видением российской действительности – одновременно трагичной и абсурдной.

Ранее мы писали: Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Храброе сердце» (1995), «Любовь и голуби» (1984), «Республика ШКИД» (1966), «Облако‑рай» (1990), «Окраина» (1998)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
