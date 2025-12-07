Меню
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно

7 декабря 2025 18:36
Условия, мягко говоря, не из приятных.

«Великолепный век» показал зрителю изысканный мир османского гарема — с роскошными покоями, строгими правилами и почти придворным этикетом. Но за кадром осталась куда более мрачная предыстория: до правления Сулеймана I гарем был местом, где царили нищета, болезни и бесправие.

Попади Хюррем в гарем в те годы – она вряд ли выдержала бы такие условия.

До десятого султана Османской империи гарем размещался в Старом дворце, вдали от основной резиденции правителя. Падишах наведывался туда редко, а потому творящийся хаос оставался вне его внимания.

Наложницы — чаще всего пленницы, оторванные от дома и не знавшие языка, — жили в чудовищной тесноте. Сотни женщин ютились в общих помещениях, спали на тонких матрасах в многоярусных постройках, ели из общих мисок и практически не имели личного пространства.

«Интимные связи практически не контролировались. Девушки вступали в отношения со стражами и даже с евнухами. Разумеется, такие связи пытались скрыть, но и на них смотрели сквозь пальцы», — настаивает портал КП.

Гигиена находилась на ужасающем уровне: баню (хамам) посещали лишь раз в неделю, а скудный рацион состоял из двух приёмов пищи — чаще всего это был простой суп.

Больных не изолировали: если кто‑то заболевал, его оставляли в общей спальне, а помещение лишь изредка закрывали на карантин. Для властителей было выгоднее привезти новых наложниц, чем тратиться на лечение.

Единственной надеждой на улучшение условий был хальвет — встреча с падишахом. Лишь избранным, удостоившимся этой чести, позволяли переселиться в более комфортабельные покои, где они делили комнату с несколькими другими фаворитками.

Сулейман I, вступив на престол, кардинально изменил ситуацию. Он расширил территорию гарема, разделил наложниц на группы, создал отдельные покои для фавориток и назначил надзирающую — Валиде‑султан.

Именно его реформы превратили хаотичный сераль в упорядоченное пространство, где у женщин появились хоть какие‑то права и гарантии. Только тогда гарем стал тем местом, которое позже прославит «Великолепный век».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
