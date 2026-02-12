«Мыла полы, чтоб заработать на билет»: этот советский фильм о войне Фрейндлих посмотрела целых 42 раза – песни оттуда знает вся страна

Когда только началась война, Алисе Фрейндлих было шесть – возраст, в котором еще верят, что все скоро закончится. Но блокадный Ленинград быстро лишил иллюзий.

На недавнем творческом вечере в Театре им. Ленсовета актриса вспоминала, как суровая зима принесла голод и холод, как вещи меняли на картошку, а главным событием дня становился момент, когда «большая и маленькая стрелка будут в определенном положении» – тогда бабушка доставала крошечный кусочек хлеба. Но говорила народная артистка и про кино.

«Два бойца» Леонида Лукова с Марком Бернесом, Борисом Андреевым и советской Золушкой Яниной Жеймо вышли на экраны в разгар войны.

Простодушный одессит Аркадий Дзюбин и уральский парень Саша Свинцов – история о дружбе, фронте и любви, снятая в эвакуации за несколько месяцев.

«Я посмотрела его в кино 42 раза. Специально мыла полы в нашей коммунальной квартире, чтобы заработать денежку на билет», – рассказывала Фрейндлих.

Она ходила в кино снова и снова – в манящую темноту залов, где на экране Бернес пел «Шаланды, полные кефали» и «Темную ночь». Для девочки, пережившей самую страшную зиму в истории города, эти сеансы были глотком нормальной жизни.