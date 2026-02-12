Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мыла полы, чтоб заработать на билет»: этот советский фильм о войне Фрейндлих посмотрела целых 42 раза – песни оттуда знает вся страна

«Мыла полы, чтоб заработать на билет»: этот советский фильм о войне Фрейндлих посмотрела целых 42 раза – песни оттуда знает вся страна

12 февраля 2026 13:46
«Мыла полы, чтоб заработать на билет»: этот советский фильм о войне Фрейндлих посмотрела целых 42 раза – песни оттуда знает вся страна

Будущая народная артистка нашла в мелодраме свою отдушину.

Когда только началась война, Алисе Фрейндлих было шесть – возраст, в котором еще верят, что все скоро закончится. Но блокадный Ленинград быстро лишил иллюзий.

На недавнем творческом вечере в Театре им. Ленсовета актриса вспоминала, как суровая зима принесла голод и холод, как вещи меняли на картошку, а главным событием дня становился момент, когда «большая и маленькая стрелка будут в определенном положении» – тогда бабушка доставала крошечный кусочек хлеба. Но говорила народная артистка и про кино.

«Два бойца» Леонида Лукова с Марком Бернесом, Борисом Андреевым и советской Золушкой Яниной Жеймо вышли на экраны в разгар войны.

Простодушный одессит Аркадий Дзюбин и уральский парень Саша Свинцов – история о дружбе, фронте и любви, снятая в эвакуации за несколько месяцев.

«Мыла полы, чтоб заработать на билет»: этот советский фильм о войне Фрейндлих посмотрела целых 42 раза – песни оттуда знает вся страна

«Я посмотрела его в кино 42 раза. Специально мыла полы в нашей коммунальной квартире, чтобы заработать денежку на билет», – рассказывала Фрейндлих.

Она ходила в кино снова и снова – в манящую темноту залов, где на экране Бернес пел «Шаланды, полные кефали» и «Темную ночь». Для девочки, пережившей самую страшную зиму в истории города, эти сеансы были глотком нормальной жизни.

«У меня рождались сильные эмоции – от этого маленького, но важного детского опыта», – говорила Алиса Бруновна, давая понять, что фильм дал ей веру в то, что человеческое тепло существует даже на линии огня.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Два бойца» (1943)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше