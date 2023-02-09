Мыл полы и жил впроголодь: куда с экранов пропал тот самый Леня Голубков из «МММ»

Печально известная финансовая пирамида «МММ» произвела в свое время фурор среди населения. Ее популярности немало способствовала реклама с Леней Голубковым, который в одночасье стал всенародной звездой. Как сложилась его жизнь после оглушительной славы?

Роль Лени исполнил актер Владимир Пермяков. Когда он перебрался в Москву из красноярской глубинки, ему приходилось выживать: он мыл полы, продавал билеты на кассе. Но «МММ» изменила всю его жизнь. После рекламы Владимир стал не просто узнаваемой персоной. Пермяков обошел по популярности президента Бориса Ельцина и даже был признан «Человеком года». Но позднее эта слава обернулась для Владимира разочарованием.

Гонорары за рекламу не сделали Владимира богатым. В 90-е он жил впроголодь, как и основная часть населения страны. А после того, как «МММ» рухнула, обворованное население решило отыграться на «крайнем», то есть на Голубкове. Ведь именно он призывал граждан вкладывать свои деньги в пирамиду. Прохожие на улице набрасывались на Пермякова с оскорблениями, а однажды актера даже избили.

Несмотря на это, актер вспоминает о Лене с теплотой и не держит зла на Мавроди, основателя «МММ». Сегодня он время от времени эксплуатирует этот культовый образ, к которому зрители давно привыкли.