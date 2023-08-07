«Мясо»: что известно о состоянии Дэнс после ужасного ДТП

Фанаты бьют тревогу по поводу состояния звезды 90-х Лады Дэнс. Она попала в жуткое ДТП, в котором получила многочисленные травмы. Певица находилась в такси на заднем сиденье: от удара она сильно стукнулась головой о сиденье. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы отделов позвоночника и черепа.

Такси, в котором была Дэнс, столкнулось на трассе с двумя другими авто. Как рассказали очевидцы, удар был настолько сильным, что машину просто выкинуло на обочину.

«Мясо», — охарактеризовали свидетели последствия аварии в беседе с МК.

Сейчас Лада Дэнс находится на лечении в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднетяжелое. У исполнительницы наблюдается отек мозга, из-за которого врачи не дают ей общаться с близкими людьми и друзьями.

Все контакты Дэнс с внешним миром сведены до минимума. Доктора опасаются, что у звезды эстрады в любой момент может начаться сильный спазм сосудов. Тогда реабилитация исполнительницы грозит затянуться надолго.