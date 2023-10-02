Мясников жить не может без этого продукта: вредно, но безумно вкусно

Здоровье человека зависит от многих факторов: генетика, экология, образ жизни. Заметно влияет на самочувствие и повседневный рацион. Не зря популярное крылатое выражение гласит:

«Ты — то, что ты ешь».

Врачи советуют внимательно следить за питанием, чтобы жить дольше. Однако и сами доктора порой дают себе послабления.

Александр Мясников учит россиян здоровому образу жизни уже не один год. Ведущий программы «О самом главном» часто говорит о вреде тех или иных продуктов. Оказалось, что телезвезда мало чем отличается от своих сограждан: врач тоже любит побаловать себя любимыми лакомствами.

«Я ем то, что мне вкусно», — признался Мясников в беседе с порталом BLITZ+.

Медик не скрывает, что питает особую страсть к колбасе. Причем любимым кушаньем знаменитости являются не сервелат или хамон, а самая обычная и бюджетная докторская колбаса.