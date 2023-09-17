Мясников назвал самую полезную кашу: подойдет даже для диабетиков

Каши считаются одним из самых популярных завтраков не только в России, но и во всем мире. Это блюдо отличается питательностью и вкусом, но далеко не все из круп подходят для начала дня.

По словам доктора Александра Мясникова, при выборе продуктов нужно ориентироваться на одно обязательное условие. Действительно полезная каша должна быть смолота лишь из цельного зерна не белого цвета и вариться не меньше сорока минут.

Завтраки быстрого приготовления, которые весьма популярны, готовятся из круп без оболочки, которые называются рафинированными.

Они не только теряют большую часть полезных свойств, но и становятся вредны. Например, белый рис вызывает быстрый скачок сахара, что может быть вредно для людей, страдающих диабетом.

В целом же каши, как рассказал врач в шоу «О самом главном», являются источником клетчатки, микроэлементов и растительных белков. Их постоянное употребление положительно влияет на пищеварение, иммунитет и другие функции организма.