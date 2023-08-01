Мясников крутил роман на стороне: от любовницы родилась неземной красоты дочь

Известный врач Александр Мясников — пример для многих. Работая на телевидении, он вдохновил миллионы людей заботиться о своем здоровье. Но далеко не во всем на доктора стоит равняться. Будучи в браке, он закрутил роман на стороне.

Сам Александр Леонидович признается, что в его браке было много трудностей. Он работал без входных и не заметил, как у жены Натальи развивается зависимость от алкогольных напитков. Бросить жену в таком положении он не мог, но отношения трещали по швам. Тогда Мясников и завел любовницу. Отношения оказались настолько серьезными, что та родила ему дочь — Полину.

Несмотря на это, супругам удалось сохранить брак. Наталья смогла простить мужу измену, а он помог ей справиться с зависимостью. Однако и внебрачную дочь доктор Мясников не бросил. Девочка живет с матерью, но Александр Леонидович часто навещает ее.

Полина растет настоящей красавицей, очень похожей на отца. Поклонники Мясникова восторгаются как внешностью девочки, так и смелостью кумира: не каждому по силам открыто признать свои ошибки.