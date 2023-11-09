Мягков сильно обидел Рязанова всего парой фраз: такое мало кто простил бы

Андрей Мягков неоднократно снимался у Эльдара Рязанова. Именно фильмы прославленного режиссера сделали его всесоюзной звездой, а годы совместной работы сблизили с постановщиком за кадром. При этом мало кто знает, что одна из ссор между знаменитостями едва не разрушила их многолетнюю дружбу.

Дело в том, что во время работы над «Служебным романом» Рязанов написал стихотворение «У природы нет плохой погоды», которое позднее превратилось в знаменитую песню. Но Мягков, когда только увидел текст, раскритиковал его. Артист не догадывался, что слова принадлежат Рязанову, и не стеснялся в выражениях.

И прославленный режиссер не смог простить этого. Он услышал, что друг думает о его творчестве, и это задело мастера. Уже в следующей картине он лишил артиста речи. В «Гараже» Мягков играет лаборанта Семена Хвостова, потерявшего голос, и молчит на протяжении всего фильма. И после этого звезда экрана больше не позволял себе такой серьезной критики.