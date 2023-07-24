Мягков обожал Россию, но ему не нравилось лишь одно: с ним сложно не согласиться

Всю жизнь Андрей Мягков прожил в России. Будущая звезда сцены родился в Ленинграде летом 1938 года, а скончался в Москве два года назад из-за сердечной недостаточности. Артист никогда не скрывал своего отношения к стране и признавался, что лишь одно его не устраивает в современной России.

Как оказалось, Мягков не был в восторге от отечественного кинематографа. По мнению знаменитости, после развала СССР режиссеры стали слишком сильно обращать внимание на Голливуд и копировать его идеи, забыв о своей национальной идентичности.

«Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство», — признавался артист.

Мягков был уверен: из-за этих изменений кинематограф потерял свое лицо. И поэтому в последние годы жизни практически не снимался. Он отдавал предпочтение театру «Современник», где появлялся во множестве постановок.