Мягкая кровать и ванная комната: вот в каких вагонах ездят российские звезды (фото)

Отечественные звезды нередко отправляют в турне по всей стране. Музыканты стараются охватить как можно больше городов, где их неизменно ждут толпы поклонников. И для перемещения они нередко выбирают весьма необычные способы передвижения.

Так, в распоряжении Филиппа Киркорова находится собственный вагон. Несколько лет назад он взял его в аренду у железной дороги и полностью переоборудовал. И по стране он путешествует исключительно в нем.

Как показал прославленный артист, внутри его вагона есть все необходимые удобства. В спальне — большая двухместная кровать, рядом — личная ванная с душевой кабиной, а в центре вагона находится большая комната, где за длинным столом собираются артисты его коллектива после тяжелых концертов.

«Все скромно. Особо понтов нет», — признается музыкант.

При этом внешне вагон никак не отличается от других, которые можно увидеть на отечественных железных дорогах. А рассказала ему о такой возможности Алла Пугачева, которая долгие годы именно так передвигалась по стране, избегая авиаперелетов.