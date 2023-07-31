«Мы живем вместе»: после развода Винер воссоединилась с другим (фото)

Долгие годы Ирина Винер была супругой предпринимателя Алишера Усманова. Спортсменка и бизнесмен жили вместе и воспитывали сына гимнастки Антона от первого брака. Однако в прошлом году Усманов неожиданно подал на развод и оставил супругу одну.

Поклонники переживали, как же звезда спорта переживет расставание с мужем, ведь они были вместе 30 лет. Как оказалось, Винер нашла поддержку в своем наследнике и внуках: Данииле, Леониде, Эйтане и Зое. И вся большая семья знаменитости теперь живет под одной крышей.

«Мы живем вместе, давно уже не в однокомнатной квартире, и я, конечно, счастлива видеть внуков. Если все дома, общаемся, иногда играем», — цитирует слова Винер ТАСС .

Гимнастка признается, что счастлива находиться с родными вместе. И совершенно не считает себя бабушкой, а все члены ее большой семьи зовут ее по имени.