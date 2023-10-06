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«Мы выбираем здоровье»: Дина Аверина сделала заявление об окончании карьеры

6 октября 2023 11:00
«Мы выбираем здоровье»: Дина Аверина сделала заявление об окончании карьеры

Пришли неутешительные новости.

Дина Аверина пропустила ряд крупных соревнований по художественной гимнастике, чем спровоцировала тревожные слухи о завершении карьеры. Девушка выступила с важным заявлением и прояснила ситуацию.

Фанаты получили неутешительные новости: чемпионка заработала серьезные проблемы со спиной. Сейчас знаменитость проходит лечение.

«Мы выбираем здоровье», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Но говорить о завершении спортивной карьеры пока преждевременно. Дина пообещала, что когда они с сестрой примут такое решение, то весь мир узнает о нем из первых уст.

«Мы опубликуем заявление», — подчеркнула Аверина.

При этом она поспешила утешить поклонников тем, что пока данный вопрос неактуален. В настоящее время звезда вместе со своим тренером Ириной Винер решает, как быть дальше. Спортсменка мечтает вернуться к тренировкам, но точные сроки, когда врачи дадут на это добро, остаются неизвестными.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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